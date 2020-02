BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Điện Bàn: Bắt tạm giam đối tượng bán đất nền chưa đủ yếu tố pháp lý

KHÁNH LINH | 21/02/2020 - 15:56

(QNO) - Chiều 21.2, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, Điện Bàn) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.